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Шотландия нанесла поражение Сан-Марино и догнала Россию в турнирной таблице

Шотландия нанесла поражение Сан-Марино и догнала Россию в турнирной таблице
Футбол / Евро-2020

Сборная Шотландии одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпико» в Серравалле, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Шотландцев на четвёртой минуте вывел вперёд Кенни Маклин, которому ассистировал Райан Фрейзер. Гости удвоили преимущество на 74-й минуте: Джонни Рассел забил с передачи Джеймса Форреста.

После этой победы сборная Шотландии набрала три очка и сравнялась по набранным баллам со сборной России. В группе I сразу у пяти команд по три набранных очка: у Кипра, России, Бельгии, Шотландии и Казахстана. Сборные Кипра и Бельгии пока провели лишь по одному матчу. Они встретятся друг с другом сегодня, 24 марта.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 2-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Сан-Марино
0 : 2
Шотландия
0:1 – Маклин – 4, 0:2 – Рассел – 74
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