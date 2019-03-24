Шотландия нанесла поражение Сан-Марино и догнала Россию в турнирной таблице

Сборная Шотландии одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпико» в Серравалле, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Шотландцев на четвёртой минуте вывел вперёд Кенни Маклин, которому ассистировал Райан Фрейзер. Гости удвоили преимущество на 74-й минуте: Джонни Рассел забил с передачи Джеймса Форреста.

После этой победы сборная Шотландии набрала три очка и сравнялась по набранным баллам со сборной России. В группе I сразу у пяти команд по три набранных очка: у Кипра, России, Бельгии, Шотландии и Казахстана. Сборные Кипра и Бельгии пока провели лишь по одному матчу. Они встретятся друг с другом сегодня, 24 марта.