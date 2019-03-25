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Беларусь упустила ничью в матче с Северной Ирландией

Беларусь упустила ничью в матче с Северной Ирландией
Футбол / Евро-2020

Сборная Беларуси потерпела поражение в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Северной Ирландии. Встреча, проходившая в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 30-й минуте Северную Ирландию вперёд вывел Джонни Эванс. Гости отыгрались на 33-й минуте, отличился Игорь Стасевич. Удержать ничейный счёт сборная Беларуси не сумела, на 87-й минуте победу хозяевам принёс Джош Мадженнис.

Сборная Беларуси замыкает турнирную таблицу в группе C, не набрав ни одного очка. 0 очков и у сборной Эстонии. По три очка набрали Нидерланды и Германия, Северная Ирландия с шестью набранными очками возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре ирландцы сыграют с эстонцами, а сборная Беларуси будет принимать сборную Германии.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 2-й тур
24 марта 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Северная Ирландия
2 : 1
Беларусь
1:0 – Эванс – 30, 1:1 – Стасевич – 33, 2:1 – Мадженнис – 87
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