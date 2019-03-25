Перин получил травму в сборной Италии, наступив на бутылку на тренировке

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Маттиа Перин получил повреждение курьёзным образом, сообщает Sport Mediaset.



26-летний футболист случайно наступил на бутылку, оставленную не тренировочном поле. В результате ему было диагностировано растяжение голеностопа.



Отмечается, что травма Перина не оставит его без футбола надолго, и уже во вторник, 26 марта, он сможет присутствовать на скамейке запасных в матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со сборной Лихтенштейна, который состоится на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и начнётся в 22:45 мск.



В 1-м туре отбора к Евро-2020 сборная Италии на своём поле победила Финляндию со счётом 2:0. Игра прошла в Удине на арене «Дачия Арена», а голами отметились Николо Барелла и Мойзе Кин.



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