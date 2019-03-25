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Джано из-за травмы не сыграет со сборной Ирландии

Джано из-за травмы не сыграет со сборной Ирландии
Футбол / Евро-2020

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе не примет участия в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с командой Ирландии. Эта встреча состоится завтра, 26 марта, в Дублине. Как сообщает пресс-служба сборной Грузии, также из-за повреждения не сыграет защитник Джемал Табидзе.

Напомним, что Ананидзе в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020 своевременно оказал помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру. После столкновения с Табидзе у Шёра начал западать язык. Джано вовремя вмешался в ситуацию и спас его от удушения.

Отметим, что Табидзе и Шёр после получения медицинской помощи вернулись на поле. Грузинский защитник доигрывал встречу с перевязанной головой.

Джано спас защитника швейцарцев Шёра после столкновения
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