Джано из-за травмы не сыграет со сборной Ирландии

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе не примет участия в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с командой Ирландии. Эта встреча состоится завтра, 26 марта, в Дублине. Как сообщает пресс-служба сборной Грузии, также из-за повреждения не сыграет защитник Джемал Табидзе.



Напомним, что Ананидзе в матче 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020 своевременно оказал помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру. После столкновения с Табидзе у Шёра начал западать язык. Джано вовремя вмешался в ситуацию и спас его от удушения.

Отметим, что Табидзе и Шёр после получения медицинской помощи вернулись на поле. Грузинский защитник доигрывал встречу с перевязанной головой.