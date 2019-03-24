Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джано спас защитника швейцарцев Шёра после столкновения

Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images
Джано спас защитника швейцарцев Шёра после столкновения
Футбол / Евро-2020

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе своевременно оказал помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру во время матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. После столкновения с Джемалом Табидзе у Шёра начал западать язык. Джано вовремя вмешался в ситуацию и спас соперника от удушения.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.

«Это выглядело ужасно, я ничего не помню. Я отключился на несколько секунд, моя скула до сих пор болит. Также я испытываю болезненные ощущения в шее, побаливает лоб», — приводит слова Шёра The Blick.

Отметим, что Табидзе и Шёр после получения медицинской помощи вернулись на поле. Грузинский защитник доигрывал встречу с перевязанной головой. Швейцарская сборная одержала победу со счётом 2:0.

Гол Цубера помог Швейцарии обыграть Грузию в матче оборочного турнира Евро-2020
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент