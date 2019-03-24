Джано спас защитника швейцарцев Шёра после столкновения

Полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе своевременно оказал помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шёру во время матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. После столкновения с Джемалом Табидзе у Шёра начал западать язык. Джано вовремя вмешался в ситуацию и спас соперника от удушения.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.

«Это выглядело ужасно, я ничего не помню. Я отключился на несколько секунд, моя скула до сих пор болит. Также я испытываю болезненные ощущения в шее, побаливает лоб», — приводит слова Шёра The Blick.

Отметим, что Табидзе и Шёр после получения медицинской помощи вернулись на поле. Грузинский защитник доигрывал встречу с перевязанной головой. Швейцарская сборная одержала победу со счётом 2:0.