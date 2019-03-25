Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-тренер «Наполи» может возглавить сборную Албании

Экс-тренер «Наполи» может возглавить сборную Албании
Футбол / Евро-2020

Итальянский специалист Джиджи Де Канио может стать новым наставником сборной Албании. Как сообщает Sportitalia, в настоящее время стороны ведут переговоры, однако пока не достигнута договорённость по зарплате и сроках контракта.

Ранее Кристиан Пануччи, ранее работавший в национальной команде России, отправлен в отставку с поста главного тренера албанской команды. Накануне сборная Албании проиграла команде Турции (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В следующей игре, со сборной Андорры, которая состоится 25 марта, албанскую команду будут возглавлять Эрвин Булку и Сулейман Мема.

Де Канио ранее работал тренером в «Сиене», «Удинезе», «Наполи», «Реджине», «Дженоа» и других командах.

Пануччи отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Албании
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент