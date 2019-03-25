Караваев назвал звезду футбола, с которой берёт пример

Защитник «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, кто из звёзд футбола является для него примером.



«Футболист, с которого я беру пример? Филипп Лам. Мне нравилось, как он играет. Он тоже выступал на правом фланге обороны, мог сыграть слева, был капитаном «Баварии». Для меня он хороший человек и отличный футболист», — сказал Караваев в ролике на канале «Витесса» в YouTube.



Лам провёл всю карьеру в «Баварии» и защищал цвета клуба на протяжении 16 лет. За это время он стал обладателем 21 трофея, а в 2014 году завоевал золотые медали чемпионата мира в составе сборной Германии. В 2017 году Филипп завершил карьеру в возрасте 33 лет. В январе экс-защитник был признан почётным гражданином Мюнхена, став первым спортсменом в истории города, удостоившимся этого звания.

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