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Адвокат Мамаева назвал примерные сроки судебного заседания по делу игрока

Адвокат Мамаева назвал примерные сроки судебного заседания по делу игрока
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвал примерные сроки судебного заседания по делу, фигурантом которого является футболист.

«Суд должен назначить дату предварительного слушания в течение двух недель. До 8-го числа такое решение будет принято в случае поступления дела к судье. С учётом того, что до даты назначения должно пройти не менее семи дней после вручения обвинительного заключения обвиняемому, это произойдёт не раньше 2 апреля», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Максимом Ерёминым и Даниилом Бороздиным.

Напомним, фигурантами дела также являются нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября. Срок их ареста, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.

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