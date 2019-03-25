Адвокат Мамаева назвал примерные сроки судебного заседания по делу игрока

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, назвал примерные сроки судебного заседания по делу, фигурантом которого является футболист.



«Суд должен назначить дату предварительного слушания в течение двух недель. До 8-го числа такое решение будет принято в случае поступления дела к судье. С учётом того, что до даты назначения должно пройти не менее семи дней после вручения обвинительного заключения обвиняемому, это произойдёт не раньше 2 апреля», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Максимом Ерёминым и Даниилом Бороздиным.



Напомним, фигурантами дела также являются нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября. Срок их ареста, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.

Дело Кокорина и Мамаева идёт в суд. Что это значит Конец истерии близок как никогда.