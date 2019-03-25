Моуринью: нельзя говорить о приключении Зидана как о настоящей карьере тренера

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о непродолжительной, но успешной карьере наставника мадридской команды Зинедина Зидана.



«Зидану удалось за короткий промежуток времени добиться добиться того, что не удавалось никому ранее, а именно – трёх подряд побед в Лиге чемпионов.



Тем не менее это не значит, что мы можем говорить о его приключении как о настоящей тренерской карьере. У него ещё всё впереди, ведь теперь ему придётся прививать «Реалу» игровую философию, покупать и продавать футболистов, принимать решения и строить новую команду», — приводятся слова Моуринью на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Canal+.



Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. В середине марта было объявлено о его возвращении в испанский клуб.

Зидан, Жардим, Мончи. Кто ещё мог бы вернуться на старое место? Сезон исправления ошибок.