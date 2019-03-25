Дэвис: Бэйл — один из лучших в мире, я бы хотел видеть его в «Тоттенхэме»

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис сообщил, что он был бы рад возвращению в клуб нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

«В последнее время его критикуют в Мадриде, но в сборной Уэльса он всегда был великолепен. Я считаю, что это несправедливо, так как он — один из лучших игроков в мире, мы видим это каждый день на тренировках.



Я определённо хотел бы видеть его в „Тоттенхэм Хотспур“. Но я не знаю, насколько это возможно.



Бэйл всегда отдаёт сердце за команду, и я уверен, что он сделает это снова», — приводит слова Дэвиса Goal.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.