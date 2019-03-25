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Гилерме: не все в Бразилии техничные, есть деревянные игроки, и их много

Гилерме: не все в Бразилии техничные, есть деревянные игроки, и их много
Футбол / РПЛ

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме признался, что не все бразильские футболисты обладают отличной техникой, а также рассказал, на каком стадионе хотел бы сыграть.

«Не все в Бразилии техничные, тоже есть деревянные игроки. Их много! Не скажу, кто, не провоцируйте.

Играл на стадионе „Маракана“, но мечтаю сыграть на „Уэмбли“. А в России классный стадион в Калининграде», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Напомним, Гилерме получил гражданство России в ноябре 2015 года. В марте 2016 года бразилец получил первый вызов в национальную команду России. Также голкипер выступает в составе московского «Локомотива» с 2007 года. Вместе с командой Гилерме стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

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