Апелляция «Челси» по поводу запрета на трансферы будет рассмотрена 11 апреля

ФИФА рассмотрит апелляцию лондонского «Челси» по делу о трансферном запрете 11 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, ФИФА ранее запретила английскому клубу регистрировать новых футболистов до 2020 года. Такое наказание было наложено на «Челси» за нарушение правил трансферов несовершеннолетних игроков. Также клуб был оштрафован на € 536 тыс. ФИФА признала виновным «Челси» в 29 случаях трансферов футболистов, которым не было 18 лет.

После 31 тура «Челси», набрав 57 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, лондонцы отстают на три очка. Следующий матч «аристократы» проведут 31 марта на выезде с «Кардифф Сити».