Канте — о смене клуба: у меня все ещё есть цели в «Челси»

Французский полузащитник «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал информацию о возможном переходе в другой клуб в летнее трансферное окно.

«Я в „Челси“, у меня по-прежнему есть цели в этом клубе. То, что говорят другие, не имеет значения.

Что если мне позвонит Зидан? Это не важно. Я сосредоточен на выступлениях за «Челси», — приводит слова Канте Get French Football News со ссылкой на RTL.

Ранее сообщалось, что Канте раздумывает над уходом из «Челси». Интерес к нему проявляют «Реал», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

27-летний Канте перешёл в «Челси» летом 2016 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 35,8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах чемпионата Англии, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.