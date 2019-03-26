Стали известны судьи на игру «Динамо» — «Локо» и другие матчи 21-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречу между «Динамо» и «Локомотивом» доверено обслуживать Алексею Еськову.
29 марта (пятница)
«Крылья Советов» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
30 марта (суббота)
«Енисей» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Ростов» — «Урал»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Максим Чембулатов (Кострома); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
31 марта (воскресенье)
«Зенит» — «Оренбург»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
ЦСКА — «Уфа»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Краснодар» — «Анжи»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Александр Колобаев (Москва).