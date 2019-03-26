Мирзов: хочу попасть в обойму сборной России, это моя мечта

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов ответил на вопрос, может ли он конкурировать в сборной России с Денисом Черышевым.

«Денис показал отличную игру в матче против Казахстана. С таким Черышевым, наверное, действительно конкурировать очень сложно. А так… Чтобы с ним конкурировать, надо вызываться в сборную. Когда попаду, тогда и отвечу на ваш вопрос. Сейчас об этом бессмысленно говорить. Я действительно хочу попасть в обойму сборной. Это моя мечта.

Чем увлекаюсь помимо футбола? На первом месте религия и семья. Когда пришёл к вере, понял, что она превыше футбола. Сейчас стараюсь читать литературу, узнавать что-то новое. Постоянно получаю новые знания. Полностью отдаюсь этому процессу. Пять раз в день молюсь. Соблюдаю пост. Привыкаешь, и даже воздержание не мешает карьере. В общем, стараюсь всё делать как надо, а не на 50 процентов", — цитирует Мирзова Sportbox.