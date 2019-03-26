Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Сегодня, 26 марта, стало известно, что бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020 года.

«Так же как и на ЧМ-2018, очень горд быть послом Санкт-Петербурга на Евро-2020!» — написал Кержаков в «Инстаграме».

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России. Игрок провёл за национальную команду 91 матч и забил 30 мячей. На клубном уровне игрок также закрепил за собой звание лучшего голеадора «Зенита» (161 гол), в составе которого он становился трёхкратным чемпионом России.



Ранее УЕФА огласил список футболистов, ставших послами Евро-2020. В список 35 знаменитых экс-футболистов вошёл бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин.



Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля. Турнир впервые в истории состоится сразу в 12 странах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и четвертьфинал.