УЕФА изучит доказательства проявления расизма на матче «Динамо» К — «Челси»

УЕФА на своём официальном сайте огласил свои действия по итогам жалобы лондонского «Челси» на поведение болельщиков киевского «Динамо» во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы (5:0).



По словам организации, инспектор дисциплинарного комитета изучит жалобу английского клуба, после чего рассмотрит доказательства проявления фанатами расизма или их отстутсвие. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении «Динамо» будет открыто дисциплинарное дело.



Ранее «Челси» пожаловался УЕФА на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. «Динамо» позднее провело собственное расследование, по итогам которого не удалось выявить проявлений дискриминации во время матча.

«Динамо» К: дискриминационных проявлений на матче с «Челси» не обнаружено