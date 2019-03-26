Луис Энрике не будет присутствовать на матче сборной Испании с Мальтой

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не будет присутствовать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Мальты. Об этом сообщил официальный «твиттер» Королевской испанской футбольной федерации.



Отмечается, что специалист не сможет руководить своей командой из-за форс-мажорных обстоятельств личного характера, при этом точная причина на данный момент неизвестна. Обязанности Луиса Энрике будет исполнять Роберт Морено, который входит в тренерский штаб национальной команды.



Поединок группы F Мальта — Испания состоится сегодня, 26 марта, и начнётся в 22:45 мск. В первой встрече отборочного цикла Евро-2020 сборная Испании на своём поле обыграла команду Норвегии со счётом 2:1.

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