Генсек ФФУ: нет сомнений, что Мораес получил гражданство Украины по закону

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с получением украинского гражданства бразильским нападающим Жуниором Мораесом.



«У нас есть абсолютно чёткое убеждение, что процедура соблюдена и все сроки выдержаны. Согласно украинскому законодательству он постоянно проживал на территории Украины в течение пяти лет.



Есть закон о гражданстве, который требует 180 дней в году находиться на территории Украины, и налоговый кодекс, требующий 183 дня для определения резидентства. Если мы берём даже больший срок, 183 дня, то норма соблюдена. Он в аренде был не более четырёх месяцев. То есть все сроки соблюдены.



У нас нет сомнений, что получение гражданства Украины Мораесом произошло в соответствии с действующим украинским законодательством. Также нет сомнений в его постоянном пятилетнем проживании на территории Украины», — приводит слова Записоцкого «Футбол24».

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