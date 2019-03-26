Мораес: спасибо всем, кто с радостью принял меня в сборной, слава Украине

Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями от дебюта в составе национальной сборной. Напомним, Мораес вышел на замену в матче отборочного турнира Евро-2020 года со сборной Португалии (0:0) и провёл на поле 90 минут в игре с национальной командой Люксембурга (2:1).



«Никто не сказал, что будет легко, но в моей жизни все победы были связаны с препятствиями и напряжённой работой. Спасибо всем, кто принял меня с большой радостью. Мы добились удивительной победы в матче с Люксембургом. Мы вместе! Слава Украине», — написал Мораес на странице в «Инстаграме».



Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Федерация футбола Украины нарушила правила ФИФА при натурализации Мораеса.