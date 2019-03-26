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Саутгейт: наказание за расизм бесполезно, если не заниматься образованием людей

Саутгейт: наказание за расизм бесполезно, если не заниматься образованием людей
Футбол / Англия

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о преодолении проблемы расизма в футболе.

«Наказания бесполезны, если никто не займётся образованием людей. Мои дети ни на минуту не задумываются о том, где родился человек, на каком языке он говорит, какого он цвета. Мы должны убедиться, что все получают правильное образование.

Я не сижу здесь, чтобы просто критиковать произошедшее в Черногории, потому что в нашей стране существует та же проблема. Мы не свободны от этого. Я не авторитет в этом вопросе. Я просто белый парень средних лет, говорящий о расизме. Я просто считаю, что это действительно сложный предмет для обсуждения. Я хочу, чтобы мои игроки любили играть в футбол и не испытывали дискомфорта из-за расизма», — приводит слова Саутгейта ВВС.

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