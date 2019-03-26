Зидан заинтересован в трансфере Пьянича в «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в мадридском клубе полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, сообщает Tuttosport.



По информации источника, наставник «сливочных» обратился к президенту «Реала» Флорентино Пересу с просьбой приобрести 28-летнего боснийского футболиста. Отмечается, что трансфер Пьянича может обойтись мадридскому клубу в € 90 млн.



Пьянич выступает в составе «Ювентуса» с 2016 года. В нынешнем сезоне боснийский полузащитник принял участие в 23 матчах за туринский клуб в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Вместе с «Ювентусом» хавбек дважды становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок страны. С 2008 года Пьянич выступает также за национальную команду Боснии и Герцеговины.