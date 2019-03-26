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Фергюсон пожертвовал € 474 тыс. национальной службе здравоохранения

Фергюсон пожертвовал € 474 тыс. национальной службе здравоохранения
Футбол / Англия

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон на благотворительном вечере пожертвовал € 474 тыс. национальной службе здравоохранения Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Таким образом, Фергюсон выразил благодарность организации за спасение его жизни в мае 2018 года. На мероприятии присутствовал также главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Напомним, в мае Фергюсон был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с кровоизлиянием в мозг и перенёс операцию. Спустя несколько дней после операции шотландец вышел из комы, а в июне был выписан из больницы.

77-летний Фергюсон является самым успешным тренером в истории «Манчестер Юнайтед». Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии, а также дважды выиграл Лигу чемпионов.

Жвачка Фергюсона с последнего матча в «МЮ» продана на аукционе за £ 390 тыс.
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