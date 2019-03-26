Фергюсон пожертвовал € 474 тыс. национальной службе здравоохранения

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон на благотворительном вечере пожертвовал € 474 тыс. национальной службе здравоохранения Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Таким образом, Фергюсон выразил благодарность организации за спасение его жизни в мае 2018 года. На мероприятии присутствовал также главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Напомним, в мае Фергюсон был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с кровоизлиянием в мозг и перенёс операцию. Спустя несколько дней после операции шотландец вышел из комы, а в июне был выписан из больницы.

77-летний Фергюсон является самым успешным тренером в истории «Манчестер Юнайтед». Под его руководством клуб 13 раз становился чемпионом Англии, а также дважды выиграл Лигу чемпионов.