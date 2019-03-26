Линделёф: если Сульшер останется в «Манчестер Юнайтед», я буду рад

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф признался, что рад работать под руководством норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.



«Если Сульшер останется в клубе, я буду рад. Принимать такие решения — не моя работа, но я доволен тем, что произошло с „Манчестер Юнайтед“ после прихода Сульшера. Я не могу сказать о нём ничего плохого. Сульшер — легенда „Манчестер Юнайтед“, он знает всё о клубе. Когда он говорит с нами, мы слушаем его. Сульшер знает, о чём говорит, он сам прошёл через всё это. Думаю, это тоже важно.



Мы общались с Сульшером лично. Он просил, чтобы я делал то, что у меня хорошо получается, и чтобы я показал все свои способности на поле. Он отметил, что верит в меня и думает, что я способен проявить себя. Мне было приятно услышать подобное», — приводит слова Линделёфа Sky Sports.