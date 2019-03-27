Макклин — о Райсе: кто не горд быть в Ирландии, может проваливать

Полузащитник «Сток Сити» и сборной Ирландии Джеймс Макклин выразил недоумение решением хавбека «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса, выступавшего за ирландские национальные команды различных возрастов, играть за Англию.



«Райс говорил, что он ирландец и гордится этим. Потом он сказал то же самое, но уже про Англию. Удачи ему, но я не понимаю, как это возможно. Мне кажется, что человек может относить себя к одной национальности. Когда я играл в Северной Ирландии, меня пригласили в их сборную, но я отказался, потому что это не моя страна и она никогда ей не была. Я ирландец.



Это относится не только к Райсу, но и ко всем остальным. Если ты не горд быть здесь и для тебя эта страна лишь ступень на пути к цели, то проваливай и играй где-то ещё. Я ирландец. Я вырос здесь, всё просто. Нам нужны только те, кто хочет играть за сборную, кто чувствует себя ирландцем и гордится этим», — цитирует Макклина Goal.com со ссылкой на RTE Sport.

Саутгейт: уверен, что Райс готов к игре за сборную Англии на все 100 процентов