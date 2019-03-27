Уткин: у Игнатьева на момент подписания контракта с «Краснодаром» не было агента

Известный видеоблогер Василий Уткин прокомментировал новость о продлении нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым контракта с клубом, а также поделился информацией о переговорах между сторонами.



«Иван Игнатьев подписал новый контракт с Краснодаром. Это отличная новость. Подробностей нет, и это, скорее всего, означает, что Иван подписал тот контракт, который был ему изначально предложен.



Для клуба весь смысл выдержать свою линию в истории с Иваном был в том, что он представитель первого поколения, выросшего в академии клуба. И за тем, как история разрешится, в академии следила тысяча глаз. Совершенно очевидно, что если эти глаза увидят, что к концу контракта Игнатьев получает всё те же деньги, это будет столь же вредно для клуба, как и вариант, при котором жадные агенты навязали бы клубу свою волю.



Такой контракт означает, что клуб говорит игроку: верь нам. Будешь играть лучше – получишь больше. Игрок подписал контракт – значит, поверил. Это позитивно. Насколько мне известно, на момент подписания контракта Игнатьева не представлял никакой агент. Игнатьев отказывается от комментариев? Правильно делает», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



«Краснодар»: с Игнатьевым подписан новый контракт, клуб удовлетворён ситуацией