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«Краснодар»: с Игнатьевым подписан новый контракт, клуб удовлетворён ситуацией

Фото: instagram.com/ignatev1013/
«Краснодар»: с Игнатьевым подписан новый контракт, клуб удовлетворён ситуацией
Футбол / РПЛ

«Краснодар» опубликовал официальное сообщение, в котором прокомментировал ситуацию с нападающим Иваном Игнатьевым.

«За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев. ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией.

Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичное заявление. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию», — говорится на официальном сайте «быков».

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