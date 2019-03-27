Алаба попал в сферу интересов «Барселоны»

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе. Как сообщает France Football, каталонский клуб хочет приобрести футболиста для повышении конкуренции Жорди Альбе.

Будущее Алабы в мюнхенском клубе пока не определено на фоне информации о том, что защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес присоединится к «Баварии» предстоящим летом.

26-летний Алаба, чей действующий контракт с немецкой командой действует до 2021 года, дебютировал за «Баварию» в 2009 году. За это время он сыграл 335 матчей в составе мюнхенцев и забил 28 голов.

В нынешнем сезоне австрийский футболист сыграл за «Баварию» в чемпионате Германии 24 матча (из них 22 — в основном составе), в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.