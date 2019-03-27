Утверждено расписание Международного кубка чемпионов

Сегодня, 27-го марта, стало известно расписание матчей Международного кубка чемпионов 2019 года.
16 июля: «Рома» — «Гвадалахара»
17 июля: «Арсенал» — «Бавария»
20 июля: «Манчестер Юнайтед» — «Интер»
20 июля: «Бенфика» — «Гвадалахара»
20 июля: «Арсенал» — «Рома»
20 июля: «Бавария» — «Реал»
21 июля: «Ювентус» — «Тоттенхэм»
23 июля: «Реал» — «Арсенал»
23 июля: «Бавария» — «Милан»
23 июля: «Гвадалахара» — «Атлетико»
24 июля: «Ювентус» — «Интер»
24 июля: «Рома» — «Бенфика»
25 июля: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
26 июля: «Реал» — «Атлетико»
28 июля: «Милан» — «Бенфика»
3 августа: «Манчестер Юнайтед» — «Милан»
4 августа: «Тоттенхэм» — «Интер»
10 августа: «Атлетико» — «Ювентус»
Игры турнира пройдут в США, Азии и Европе.
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