Ван дер Сар: «Аякс» уверен в себе, он может обыграть «Ювентус»

Исполнительный директор «Аякса» и бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от встречи амстердамской команды с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Нас ждёт захватывающий матч с „Ювентусом“. Мы рады пройти в четвертьфинал. „Аякс“ играл на высоком уровне в матчах с „Реалом“. Мы надеемся повторить это в играх с туринцами.



«Аякс» уверен в себе, он может обыграть «Ювентус». У нас молодая команда, в которой добавился опыт в лице Тадича и Блинда. Мы всё ещё в Лиге чемпионов. Победа в матче с «Реалом» вселила в «Аякс» уверенность", — приводит слова ван дер Сара Sport Mediaset.

«Аякс» проведёт матчи 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» 10 и 16 апреля.