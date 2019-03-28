Полузащитник сборной Украины: не поехал бы играть в Россию ни за какие деньги

Полузащитник «Гента» и сборной Украины Роман Безус, ранее выступавший за «Днепр», рассказал, какая у него была зарплате в стане днепровской команды.



«В «Днепре» была нормальная зарплата. По сравнению с «Сент-Труйденом» раз в 5 больше, а с «Гентом» – в 2-3. Реально мог вернуться в «Ворсклу». Если бы руководство немного иначе поступило, то был бы в Полтаве. Возможно, в финансовой ситуации в клубе как раз и была загвоздка. Возможно, там больше знали, поэтому возвращение и не произошло», — цитирует Безус Football Hub.

Также хавбек прокомментировал решение тренеров сборной Украины не вызывать защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.



«Это не моё решение. Это решение главного тренера. Не поехал бы играть в Россию. Никогда и ни за какие деньги», — сказал Безус.