Газинский, Мартынович и Фьолусон вернулись в расположение «Краснодара»

«Краснодар» на своей тренировочной базе продолжает готовиться к воскресному матчу с «Анжи» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. К команде уже присоединились Юрий Газинский, Александр Мартынович и Йон Гулни Фьолусон, вернувшиеся из своих сборных.

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Остальные чёрно-зелёные «сборники» приступят к работе на «Четуке» сегодня, 28 марта, сообщает официальный сайт краснодарской команды.

Напомним, что «Краснодар и «Анжи» сыграют 31 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 20 туров «горожане» занимают в таблице Премьер-Лиги четвёртое место, а махачкалинская команда — на 14-й позиции.