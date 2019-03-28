Агент: есть вариант разорвать соглашение с ЦСКА, но пока Эрнандес не уходит

Футбольный агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса, рассказал, что на данный момент речь об уходе его клиента из стана «армейцев» не идёт. Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что Эрнандес хочет покинуть московскую команду.

«В моём разговоре с итальянскими СМИ мы неправильно поняли друг друга. Я лишь сказал, что, если Абель не будет играть в ЦСКА, у нас есть вариант разорвать соглашение и уйти. Но пока Абель никуда не уходит. У Абеля была травма, потом его выпустили на поле, не дав долечиться до конца, из-за чего он отправился в Лондон на осмотр. Но пока ничего не ясно. Если Абель будет играть и забивать, он останется в команде», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.