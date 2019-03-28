Морьентес: «Реал» не отказывается от Лунина, ему нужно учиться и расти

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес высказал мнение, может ли украинский голкипер Андрей Лунин стать основным вратарём мадридского клуба.

Ранее стало известно, что Лунин, выступающий на правах аренды за «Леганес», принял решение остаться в клубе до конца сезона.

«Если «Реал» им заинтересовался, значит они в нём что-что видят. Ему нужно учиться и расти. Клуб от него не отказывается, а ждёт, когда он наберёт необходимый уровень. Мы видим, что это талантливый игрок. Надеемся, в будущем мы его увидим на поле.



Почему украинским игрокам сложно играть в Европе? Здесь всё зависит от тренера. Для игрока важно, чтобы он выходил на поле, чтобы его видели зрители, но здесь всё решает тренер», — приводит слова Морьентеса Tribuna.