Савин продаст манекен, с которым столкнулся Заболотный

Бывший футболист Евгений Савин объявил о старте аукциона по продаже манекена с базы «Зенита», с которым во время тренировки столкнулся нападающий Антон Заболотный.

«За последние четыре года „Зенит“ приобрёл 35 игроков/продал — 15/отдал в аренду — 28. Но этот трансфер однозначно лучший и самый продуктивный. Я забрал с базы „Зенита“ манекен Заболотного и в ближайшие сутки планирую его продать, а деньги потратить на футбольную благотворительность (отчитаюсь за каждую копейку). Завтра в 23:59 подводим итоги аукциона. Стартовая цена — 10 тыс. рублей. Кто больше?» — написал Савин в своём «инстаграме».

В нынешнем сезоне 27-летний Заболотный принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.