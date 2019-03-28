Сульшер: многие агенты сообщили, что их клиенты хотят перейти в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о планах клуба на предстоящее летнее трансферное окно.

«СМИ постоянно пишут, что мы интересуемся разными футболистами. Многие агенты связались с нами и сообщили, что их клиенты хотят перейти к нам. Надеюсь, мы сможем оформить все сделки до начала предсезонной подготовки», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 30 матчах «красные дьяволы» набрали 58 очков. В следующем туре команда Уле-Гуннара встретится с «Уотфордом» в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 30 марта. Начало — в 18:00 мск.

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