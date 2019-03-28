Роналдиньо: любая команда хотела бы иметь в составе Кейна

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо оценил прогресс в игре форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Гарри Кейн уже долгое время является отличным игроком, но в этом сезоне, нет никаких сомнений, он вышел на новый уровень. Сейчас он находится на том уровне, когда любая команда в мире хотела бы иметь его в своём составе. Он может уйти в любую команду Европы. „Барселона“, „Реал“, „Манчестер Сити“ — не важно, насколько сильная команда. Сейчас он является одним из тех немногих игроков в мире, под которого любая из команд должна была бы освободить место, если бы у неё была возможность подписать его», — цитирует Роналдиньо Mirror.

В нынешнем сезоне в 36 матчах за «Тоттенхэм» Кейн забил 24 мяча и отдал 6 результативных передач. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 150 млн.