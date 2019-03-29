Экс-хавбек киевского «Динамо» назначен и.о. наставника «Ворсклы»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Виталий Косовский назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ворсклы». Об этом сообщил президент полтавского клуба Роман Черняк.



Косовский работает с молодёжной командой «Ворсклы» с января нынешнего года, а до этого входил в тренерский штаб юношеской команды киевского «Динамо» (U19).

Напомним, что ранее бывший наставник полтавчан Василий Сачко был отправлен в отставку несколько дней назад. «Ворскла» по итогам первого этапа чемпионата Украины не смогла пробиться в первую шестерку клубов, которая во второй части сезона будет разыгрывать между собой призовые места и путёвки в еврокубки.

После 22 туров «Ворскла» занимает в таблице чемпионата Украины седьмое место.