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Экс-хавбек киевского «Динамо» назначен и.о. наставника «Ворсклы»

Экс-хавбек киевского «Динамо» назначен и.о. наставника «Ворсклы»
Футбол / Прочие турниры

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Виталий Косовский назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ворсклы». Об этом сообщил президент полтавского клуба Роман Черняк.

Косовский работает с молодёжной командой «Ворсклы» с января нынешнего года, а до этого входил в тренерский штаб юношеской команды киевского «Динамо» (U19).

Напомним, что ранее бывший наставник полтавчан Василий Сачко был отправлен в отставку несколько дней назад. «Ворскла» по итогам первого этапа чемпионата Украины не смогла пробиться в первую шестерку клубов, которая во второй части сезона будет разыгрывать между собой призовые места и путёвки в еврокубки.

После 22 туров «Ворскла» занимает в таблице чемпионата Украины седьмое место.

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