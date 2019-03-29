«Реал» попытается приобрести Кулибали в случае ухода Варана

Мадридский «Реал» определился с кандидатурой потенциального преемника защитника Рафаэля Варана на случай его ухода из команды в летнее трансферное окно, сообщает AS.



По информации издания, заменой для француза с большой вероятностью станет Калиду Кулибали из «Наполи». В услугах 27-летнего сенегальца заинтересован лично главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, который уже заявил руководству клуба о желании видеть его в команде в случае ухода Варана.



Проблемой для «Реала» может стать финансовая сторона потенциального перехода Кулибали. Рыночная стоимость защитника оценивается в € 70 млн, однако в начале нынешнего сезона он продлил контракт с «Наполи» до 2023 года, и теперь сумма отступных в его соглашении составляет € 150 млн. Неаполитанцы не намерены расставаться с игроком и могут настоять на выплате клаусулы.



Ранее сообщалось, что Варан может летом перейти в «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед». В свою очередь Кулибали также интересен «красным дьяволам» и «Баварии».

«Ювентус» может купить Варана по просьбе Роналду