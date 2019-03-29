Федецкий — о натурализации в сборной Украины: надо закрывать эту лавочку

Защитник «Карпат» Артём Федецкий высказал мнение по поводу натурализации нападающего «Шахтёра» Жуниора Мораеса.



«Мораес получил паспорт, но без решения главного тренера сборной он бы не получил вызов. Ещё раньше я общался с Шевченко насчёт Марлоса. Моё мнение и тогда, и сейчас остаётся неизменным. В сборной должны играть украинцы. Не надо натурализовывать. Тот же Роман Зозуля. Он украинец. Ну, поставили играть Марлоса. Ярмола травмирован, но Цыганков сидит. Уже за ним бегают хорошие клубы Европы, а в сборной он сидит. А играют люди из другой страны с украинским паспортом. Это неправильно однозначно. Надо закрывать эту лавочку.



Это сборная Украины, а не клуб, где можно всё делать в своих интересах. У нас достаточно много классной молодёжи, с которой надо работать. Результат? Это уже совсем другой вопрос. Если вы хотите результат, да, можно натурализовать 11 игроков из других стран, но я считаю, что это будет неправильно. Украина всегда славилась хорошими игроками. Но важно иметь и патриотизм. Только украинец понимает, что такое играть за свою страну», – цитирует Федецкого Footboom.

Бразильский форвард Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства