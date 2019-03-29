Баттл за звание лучшего легионера в истории РПЛ. Представляем четвёртую группу!

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» продолжает баттл, в ходе которого пользователи определят лучшего легионера в истории Российской Премьер-Лиги.



Баттл подразумевает групповой турнир (8 групп), из которого в стадию плей-офф (с 1/8 финала) выйдут по два лучших футболиста из каждой группы. По итогам голосования из первых трёх групп в плей-офф вышли Вагнер Лав, Стипе Плетикоса, Ахмед Муса, Веллитон, Халк и Милош Красич.



В настоящий момент проходит голосование в четвёртой группе баттла, участниками которой стали Даниэл Карвальо, Доменико Кришито, Сесар Навас, Элвир Рахимич, Джефферсон Фарфан, Георги Пеев, Джейкоб Лекхето, Кевин Кураньи.

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».