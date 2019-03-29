Брестское «Динамо» представило байк, созданный в подарок Марадоне

Брестское «Динамо» провело презентацию байка, который создала студия белорусского кастомайзера Юрия Шифа специально для почётного президента клуба Диего Марадоны, сообщает Tut.

Видео доступно на канале Tut в YouTube.

Кастомайзеры назвали мотоцикл «Я Диего». На работу у белорусских мастеров ушло около года. Его стоимость не разглашается. В среднем цены кастомных байков студии Шифа стартуют от нескольких десятков тысяч долларов.

После презентации в Бресте мотоцикл отправят контейнером Марадоне.

Диего является почётным президентом «Динамо» с мая 2018 года. Его основные обязанности в клубе — популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров и развитие детско-юношеского футбола.