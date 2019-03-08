У Диего Марадоны нашли троих детей на Кубе. От разных женщин

Поток диких новостей про жизнь Диего Марадоны в последний год вышел на запредельный уровень. Показывал средние пальцы на ЧМ, терял на трибуне сознание, отрывался в России, ругался с ФИФА. Подписывал контракты с «Динамо-Брест», а потом бросал клуб ради тренерской работы в мексиканском подвале.

Новая история: у Марадоны нашли новых детей. Сразу троих и на Кубе. Адвокат легенды, давая комментарий по потомкам Диего, вдруг произнес не только известные журналистам имена, но и фразу «кубинские дети». После этого он объяснил, что на острове нашлось трое новых детей, которых Марадона намерен признать и поддерживать.

Марадона сбежал из Беларуси. В наркостолицу Мексики Дней у Диего без скандала: 0.

Выяснилось, что на Кубе живут три мальчика с генами Диего, при этом родились они у двух разных женщин. А одному из них уже 18 лет. Очевидно, что его зачатие состоялось в период, когда Марадона на Кубе лечился от наркозависимости. С перерывами аргентинец пробыл на острове до 2005 года. Ранее адвокат уже комментировал возможность появления новых детей, о которых не знает его клиент, в том числе речь шла о кубинском периоде жизни Марадоны. «Меня это беспокоит. Он тогда был одинок и вел себя достаточно плохо», – говорил юрист.

После этих новостей у Марадоны 8 признанных официально детей. Одна из дочерей легенды, Джанинна, не удержалась от публичного комментария новостей. «Осталось всего трое до команды в 11 человек», – написала она в сториз, прикрепив к тексту картинку: «Ты это можешь!». Сын Марадоны, Диего-младший, высказался более миролюбиво: «Не слышал ничего об этом, но у меня по этому вопросу одна позиция: нет проблем общаться с кем-то из моих братьев или сестер. Нет и никогда не было». Диего Джуниор – первый внебрачный ребенок своего звездного отца. Он родился в 1986 году в Неаполе после краткосрочного романа Марадоны с итальянкой Кристианой Синагра. И Диего-отец долго отказывался признавать свою связь с парнем, пока Кристиана не подала на него в суд. После отказа Марадоны пройти тест на отцовство судья автоматически признал его папой. Но в итоге Диего и Диего нашли общий язык, и сейчас старшего Марадону даже приглашают на семейные мероприятия.

Далма и Джанинна – две старших дочери Диего, появившиеся в законном браке. Десятилетиями они были главной гордостью футболиста, он сделал татуировки с их именами, клялся ими в особо важные моменты. Именно Джанинна была супругой Серхио Агуэро и родила ему сына Бенджамина. Тот самый пацан, крестным отцом которого стал Лео Месси. Но с 2012 года Кун перестал быть зятем Марадоны – они с Джанинной развелись. Испортились отношения девушек и с отцом: сначала из-за его суда с матерью, а затем из-за поведения Диего. Сейчас по информации аргентинских СМИ Марадона практически не общается со старшими дочками.

Хана Марадона – младшая дочь, вновь внебрачный ребенок. И вновь впервые лично с ней папа встретился, когда девушке было уже 18 лет. Сейчас они неплохо общаются.



Младшему из детей Марадоны всего 6 лет, он родился в отношениях Диего с учительницей физкультуры Вероникой Охеда. Почти сразу после рождения Фернандо Диегито его отец исчез из жизни матери и ребенка. Но в конце прошлого года что-то изменилось, он разорвал свои текущие отношения с 23-летней танцовщицей и футболисткой Рисо Оливой, чтобы вернуться к Веронике. Перевез новую семью в Мексику, где работает, и стал уделять максимально много времени общению с сыном.