РПЛ объяснила, почему матч «Спартак» — ЦСКА не покажут на общедоступных каналах

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги рассказала, почему матч 22-го тура «Спартак» — ЦСКА не будет транслироваться ни на одном общедоступном телеканале.

«Согласно заключённому соглашению с основным вещателем «Матч Премьер» команды поделены на две категории: А и Б. На общедоступном канале «Матч ТВ» показывают 10 игр команд А между собой, 11 А с Б — канал выбирает сам и 39 встреч — Б с Б. При этом если один матч клубов категории А был показан на федеральном канале, то ответная игра этих команд на общедоступном канале уже не транслируется. Это отвечает стратегии развития платной платформы телеканала», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу в пресс-службе Премьер-Лиги.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 6 апреля, начало — в 19:00 мск.

«Армейцы», набрав 36 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (33) — пятое.