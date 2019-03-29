12 миллионов на ветер. Почему провалился трансфер Педро Роши

История о том, как сначала купить ненужного футболиста, а потом сделать всё, чтобы он не заиграл.

«Главный тренер сказал Роше, что он не будет играть за «Спартак», и я начал искать клуб, где он сможет играть, — заявил сегодня агент футболиста Хэмилтон Бернард. – Сейчас интерес к Педро проявляют два клуба из Бразилии. Роша хочет играть больше в той команде, где ему дадут это сделать. У нас есть время до 4 апреля, чтобы постараться осуществить трансфер. Посмотрим, что произойдёт».

Несмотря на слова представителя, в истории взаимоотношений «Спартака» и Педро Роши пока рано ставить точку, ведь футболист всё ещё находится на балансе клуба и является его активом. Оценивать любой трансфер и подводить черту можно лишь в тот момент, когда игрок окончательно покидает команду, тогда и анализируются все итоги: затраченная сумма, принесённая польза, вырученная сумма. Ведь есть теоретическая вероятность, что красно-белым удастся повторить подвиг ЦСКА, который, казалось бы, сначала прогадал с вложенными 10 млн евро в Витиньо, но потом отдал бразильца в аренду, выждал пару лет, а затем вернул назад, получил кое-какую спортивную отдачу и триумфально продал нападающего во «Фламенго» за 12 млн.

Если Педро Рошу удастся пристроить хотя бы за те же 10-12 млн, это уже будет огромным успехом. Но давайте смотреть на вещи разумно: спартаковский менеджмент, в отличие от «армейского», в последние годы не был замечен в стабильном проявлении гениальности. Скорее всего, оценка трансфера бразильца так и останется резко отрицательной, и этот провал должны разделить между собой все, кто к нему был причастен. Так работать просто нельзя. Клуб совершил всевозможные ошибки, которые только можно было сделать. Как при планировании трансфера, так и при адаптации новичка – важнейшего периода, которому нужно было уделить особенное внимание.

Не нужно покупать игроков «на всякий случай»

Вопросы появились сразу же, едва стало известно о покупке Педро Роши. «Спартак» летом 2017-го поставил перед собой цель усилить перед Лигой чемпионов конкретную позицию – центрального атакующего полузащитника, способного разнообразить позиционный футбол команды и повысить эффективность обостряющих действий. Клуб устроил натуральную охоту за главным диспетчером «Гремио» Луаном, но завершилась она безуспешно.

Что сделал бы клуб с чётко выстроенной селекционной системой и имеющейся стратегией? Если бы не оказалось варианта B, скорее всего, он отложил бы деньги на следующее трансферное окно, а первую часть сезона попытался бы отыграть имеющимися кадровыми ресурсами. Что сделал «Спартак»? Получив второй отказ от Луана, он вдруг переметнулся на кандидатуру Педро Роши – футболиста с совершенно иными характеристиками и функциями.

Какую цель выполнял тот трансфер? Усиление основного состава? Точно нет – на позиции бразильца играл Промес, к тому же уровень новичка был неочевиден, и было понятно, что ему потребуется время на адаптацию. Затыкание кадровой дыры? Опять же – никак нет, дыры не было. Расширение обоймы, необходимое для участия в нескольких турнирах? Едва ли, ведь у красно-белых и так хватало крайних полузащитников и фланговых форвардов (помимо Промеса, это Самедов, Мельгарехо, растущий Бакаев, смещающийся Луис Адриано), там и так шла речь о конкуренции минимум двух человек на место. Покупка ради перспективы, на вырост? Сомнительно, ведь речь идёт от 12 миллионах, а не одном, двух или пусть даже пяти. Затраченная сумма намекала на то, что отдачу «Спартаку» захочет увидеть как можно быстрее.

Есть лишь одно объяснение случившемуся: клуб осуществил трансфер ради трансфера. На всякий случай. Видимо, уже был настолько настроен потратить перед Лигой чемпионов деньги, что желание затмило разум.



«Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши, — заявил недавно Марко Трабукки. – С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор – между кем-то и никем?»

Но выбрать «никого» в той ситуации было бы намного правильнее, чем «непонятно кого», да ещё и за 12 млн евро. Ответственность должны разделить между собой как клуб, который осознавал размер финансовых вложений, так и бывший главный тренер, соглашавшийся с приобретением игрока, который по спортивным характеристикам был ему в команде не очень-то и нужен.

Обязательно изучайте характер футболистов. Особенно – бразильских

Известный факт: бразильцам, особенно молодым, приезжающим в Россию напрямую с родины, почти всегда требуется время на адаптацию. Оно может быть минимальным, но может и растянуться на длительное время, и тут многое зависит от ментальности футболиста. Чем у него крепче характер, чем он более сложившаяся личность, тем проще осваиваться в новой стране и новом футболе, кардинально отличающемся от того, что было в Бразилии.



Не будем далеко ходить за примерами. Вагнер – не только гиперталантливый игрок, но и настоящий боец с темпераментом сангвиника. Он всегда был уверен в себе, не боялся перемен, везде шёл напролом, не зацикливался на проблемах, любил разгульную жизнь и умел совмещать её с футболом. От тоски по родине он был напрочь избавлен, и она не мешала ему в России.



Алекс, игрок с ментальностью лидера, приехал в «Спартак» зрелым человеком и сразу же начал приносить пользу команде. Но как только столкнулся с серьёзной семейной проблемой, уже не смог сосредоточиться на футболе, просел в плане эффективности и вскоре вернулся в Бразилию.

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Витиньо приезжал в ЦСКА зелёным юношей. Прочувствовал холод, столкнулся с чужим менталитетом и жёстким закрытым футболом, получил несколько раз по ногам – и пригорюнился. Пришлось отправить его в аренду на пару лет, на родину, где бразилец повзрослел, после чего вернулся в Россию человеком, готовым к испытаниям. Второй отрезок в ЦСКА у него вышел несравненно лучшим, хотя окончательно тоску по родине он перебороть всё-таки не сумел. Она оказалась сильнее, чем страсть к приключениям и амбиции играть в Европе.



Что можно сказать по поводу Педро Роши? В январе удалось сделать с ним большое интервью. Педро показался романтичным юношей, открытым и дружелюбным, чересчур добрым и правильным, который не хочет меняться и учиться пробивать стены, а искренне верит, что его сегодняшний жизненный путь, приведший к промежуточному успеху в Бразилии, вытолкнет его на новый уровень и в «Спартаке». Спортивной злости и здоровой самовлюблённости я у него не заметил.

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С футболистам с таким складом характера всегда нужен особенный подход. Иначе они замыкаются в себе, полностью переключаются на семью, перестают бороться и в итоге принимают неудачи как должное. Педро Роша точно так же в проблемах и растворился.

Подпитывайте новичков уверенностью

О каком подходе идёт речь? Вдохновить молодого игрока можно, во-первых, постоянным общением (оно очень желательно, а Каррера, как сам же сказал Педро Роша, с ним ни разу не общался), во-вторых, игровой практикой. Но бразилец в «Спартаке» её не получил, в его-то возрасте, когда происходит окончательное становление как футболиста, и с его-то детской романтичностью.



Можно выделить три этапа в московской карьере Педро Роши.

Первый – стартовый отрезок. Он прилично провёл дебютный месяц в клубе: во второй игре с «Тосно» отдал две голевые передачи, в четвёртой, впервые выйдя в стартовом составе, забил гол «Уралу» и показал достойный футбол. Но потом случилась его не самая яркая игра с «Ахматом» в Грозном, и Роша сразу же сел на скамейку. Тем более вернулись в строй травмированные лидеры. С тех пор у бразильца был лишь один выход в стартовом составе, в декабре против «Арсенала», но в той вьюжной Туле, на чудовищном заснеженном газоне, задачей теплолюбивого Педро Роши было выжить, а не дать результат.



Второй этап – время после зимних сборов-2018. Их, как рассказывали очевидцы, Роша провёл очень сильно. Пылал энергией и желанием, проявлял себя в двухсторонках, показывал, что адаптируется к стилю игры команды. Только в официальных матчах мы всего этого не увидели по одной простой причине: Рошу попросту не выпускали. У него набралось лишь четыре выхода на замену. Мы не знаем, действительно ли в тот период бразилец прибавил, но уверенности в своих силах пребывание на скамейке однозначно не стало больше.

Третий этап – прошлая осень после отъезда Промеса. Роша вышел в первом же матче против «Зенита» в Санкт-Петербурге, отыграл неплохо: находил свободные зоны, брал на себя игру, почти заработал пенальти, который проморгал арбитр Москалёв. После таких встреч игрок должен получать шанс в следующей игре, это поощряет и мотивирует. Но против «Ахмата» Педро не провёл на поле ни минуты, а потом, при отвратительном эмоциональном фоне (помним про отстранение Глушакова и Ещенко) слабо сыграв на выезде с «Рапидом» вместе со всей без исключения командой, окончательно потерял доверие Карреры вплоть до его увольнения.

Имел ли право «Спартак» мариновать футболиста на лавке? Безусловно, на то было множество причин: он не выглядел на голову выше конкурентов, при выходах на замену не усиливал футбол, порол моменты, не приносил результат. Но мог ли «Спартак» приложить чуть больше усилий для адаптации новичка, на которого была потрачена огромная сумма? Где-то, возможно, рисковать? Где-то выпускать его против соперников послабее?



Вопросы философские.

Не бойтесь признаться себе, что ошиблись, и вовремя пытайтесь исправиться

Ещё прошлым летом, когда период адаптации затянулся, «Спартаку» нужно было задуматься о будущем Роши. Конкуренция на флангах даже после отъезда Промеса оставалась серьёзной, и никто не мог гарантировать, что приунывший бразилец её выиграет. Но руководство красно-белых то ли утонуло во внутренних интригах, то ли мыслило категориями «верю-не верю», хотя надо было думать в направлении «есть ли объективные предпосылки для роста или их нет».

Летом, со слов агента, «Крузейро» предлагал за Роша 10 миллионов. Это было сильно. А «Спартак» замер в режиме ожидания – и прогадал. Каждый месяц простоя в таких случаях (да ещё и с таким негативным бэкграундом и словами агента в СМИ) может обернуться дополнительным обесцениванием актива, и теперь клубу нужно очень постараться, чтобы выйти из ситуации с минимальными финансовыми потерями. Да и самому футболисту взобраться хотя бы на прежний уровень будет уже сложнее.