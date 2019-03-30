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«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне

Фото: pfc-cska.com
«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне
Футбол / РПЛ

По окончании текущего сезона полузащитник ЦСКА Никола Влашич вернётся в английский «Эвертон», с которым его связывают контрактные обязательства, сообщает The Guardian.

По информации издания, 21-летний хавбек вошёл в планы тренерского штаба «ирисок» на следующий сезон. Поэтому летом клуб из Ливерпуля не будет рассматривать варианты его продажи или повторной сдачи в аренду.

Нынешний сезон хорват проводит на правах аренды в ЦСКА. В составе московского клуба на счету Влашича в 23 матчах семь результативных ударов и четыре голевые передачи. Аренда в ЦСКА рассчитана до конца сезона. Игрок связан контрактом с «Эвертоном» до лета 2022 года. На «Гудисон Парк» он перебрался летом 2017 года из «Хайдука».

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