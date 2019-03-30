Симеоне: не могу представить «Атлетико» без Гризманна в следующем сезоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию о возможном переходе французского форварда Антуана Гризманна в «Барселону».



«Честно говоря, не беспокоюсь в отношении Гризманна. Он капитан „Атлетико“, всегда выкладывался на поле ради команды. Нас ждёт важный матч, и, уверен, Антуан вновь выложится на 100 процентов.



Не могу представить „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне. У него есть действующий контракт с клубом, он лидер команды. Это всё, что могу сказать о ситуации с Гризманном», — приводит слова Симеоне Goal.com.



28-летний игрок перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне в 28 матчах испанского национального чемпионата француз стал автором 12 забитых мячей (три — с пенальти), а также семи результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Гризманн готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»