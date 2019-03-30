Дзюба — юному футболисту: видел, какие у нас вратари слабые — Лунёвы, Кержаковы

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в разговоре с юным футболистом из Выборга Арсением Алексеевым, который посетил тренировку сине-бело-голубых, в шутку высказался о силе голкиперов команды.

«Ты вратарём будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришёл и начал играть у нас, а то, видел, да, какие у нас вратари слабенькие — Лунёвы, Кержаковы. Да я шучу, сильный он. Давай, приходи, береги силы!», — приводит слова футболиста «47-й канал».

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в составе «Зенита» 29 матчей. На счету нападающего десять результативных ударов и девять голевых передача. Увеличить показатель своих результативных действий тридцатилетний нападающий будет иметь возможность в воскресенье, 31 марта, когда «Зенит» в 21-м туре РПЛ в домашних стенах примет «Оренбург».