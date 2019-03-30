Маммана не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство

Защитник «Зенита» Эмануль Маммана назвал конкурентов питерцев в борьбе за чемпионский титул.

«Думаю, у нас много конкурентов. Да, вырвались вперёд, но все преследователи недалеко, и каждый из них может стать ещё ближе, так что нам нужно сосредоточиться на своей игре и не терять очки, а только набирать. Соперников у нас достаточно, но всё в наших руках.

Кто опаснее всего? «Краснодар» – очень хорошая команда, у «Локомотива» тоже сильный и сыгранный состав, в ЦСКА много талантливой молодёжи. Пожалуй, внимательнее всего нужно быть именно с этими тремя клубами. «Спартак»? Он играет неплохо, но находится не в такой хорошей форме, как мы и те, кого я назвал.

Стало ли больше уверенности, чем в прошлом году? Определённое спокойствие присутствует – лидируем, есть небольшое преимущество, – но расслабляться всё равно нельзя», — цитирует аргентинского защитника «Спорт-экспресс».

«Зенит», набрав 41 очко, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Спартак» (33) занимает пятое место.