«Динамо» — «Локомотив»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 30 марта, на стадионе «Арена Химки» состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Ассистентами главного судьи станут Николай Ерёмин и Илья Елеференко. В роли резервного рефери выступит Павел Шадыханов.



«Динамо», набрав 23 очка в 20 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (35) — на 3-м месте.